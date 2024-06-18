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«КРЫМ-СПАС» пришёл на помощь девочке — дерево оказалось слишком высоким

«КРЫМ-СПАС» пришёл на помощь девочке — дерево оказалось слишком высоким

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:21 18.06.2024

В пгт. Гаспра ребенок забрался на дерево и самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей в его эвакуации.

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что в пгт. Гаспра ребенок забрался на дерево и самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей в его эвакуации. К месту происшествия выехали сотрудники Ялтинского АСО. По прибытии спасатели установили, что девочка (14 лет) находится на высоте около 8-ми метров. Подросток забралась на дерево, чтобы снять застрявшую в ветвях тарзанку. Сотрудники МЧС Республики Крым установили трехколенную лестницу и спустили ее на землю. В медпомощи девочка не нуждалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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