 «КРЫМ-СПАС» продолжает обследовать и очищать акватории морских пляжей

Министр ЧС РК Сергей Шахов сообщил, что на полуострове продолжается работа по подготовке акватории к курортному сезону. В частности, к этой работе привлечены силы и средства Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС».

Спасатели-водолазы Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели водолазное обследование и очистку дна акватории двух частных пляжей. Во время работы, со дна моря, сотрудниками чрезвычайного ведомства были извлечены небольшие фрагменты металлических конструкций, арматура и ржавые куски железа, которые представляют потенциальную опасность для отдыхающих. Спасатели очистили акваторию на расстояние до 50 метров от уреза воды и на глубину до 2 метров. Общая площадь обследованной территории составила 5 220 квадратных метров, — рассказал министр.

Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, водолазам-спасателям необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа.

Ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несет владелец пляжа. В связи с этим на период купального сезона водопользователи обязаны выполнить весь перечень требований, предъявляемых к общественным пляжам и местам массового отдыха людей на водных объектах Республики, прежде чем будет выдано соответствующее разрешение, выданного уполномоченным должностным лицом. В свою очередь крымские спасатели готовы оказать всю необходимую методическую и практическую помощь для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обеспечение безопасности всех отдыхающих, — подчеркнул Сергей Шахов.

Фото: КРЫМ-СПАС.