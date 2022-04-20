«КРЫМ-СПАС» продолжают приводить в порядок памятники защитникам Отечества

В рамках проведения мероприятий, приуроченных к 77-летию Великой Победы, крымские спасатели продолжают благоустройство памятных мест. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» выехали к памятнику солдатам, погибшим в боях при высадке Судакского десанта. Расположен мемориал на склоне горы Каршитерс на высоте 304 метра над уровнем моря в районе села Дачное.

На этом месте учениками Дачновской школы были обнаружены останки человека. Рядом — горстка патронов и солдатский медальон. На пожелтевшем от времени листке удалось прочитать надпись «Егор Семенович Завалишин» и название удмуртского села, из которого тот был призван в армию. Установили, что Егор Семенович был участником десанта 1942 года. Когда противник перешел в наступление, десантники укрылись в расщелине, ставшей естественным дзотом.

Несколько лет назад спасателями данный памятник был восстановлен, прилегающая территория убрана и благоустроена. С того времени сотрудники «КРЫМ-СПАС» взяли шефство над этим мемориалом и регулярно посещают его , чтобы поддерживать чистоту в память о погибших солдатах.

В этом году при помощи альпинистского снаряжения спасатели восстановили изображение георгиевской ленты и надпись: «Десанту Слава», некогда расположенные на отвесной скале высотой 304 метра над уровнем моря. Также сотрудники ведомства восстановили памятники, расчистили прилегающую территорию от опавших веток и сухой травы.

Памятное место находится высоко в горах. Обычные жители полуострова не всегда могут добраться так далеко. При том восстановить памятные надпись под силу только профессионалам с использованием специального оборудования, — рассказали в «КРЫМ-СПАС». —Уход за такими памятниками – это выражение благодарности предкам, за самоотверженный подвиг, совершенный ими во время Великой Отечественной войны во имя мирного неба и благополучия современных жителей.

Напомним, начиная с 2015 года, сотрудники «КРЫМ-СПАС» ухаживают за целым рядом памятных мест, находящимися в труднодоступной и удаленной местности.