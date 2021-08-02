«КРЫМ-СПАС» провел две спасательные операции в Феодосии и евпаторийском поселке Мирный   

«КРЫМ-СПАС» продолжает оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Очередные истории — из евпаторийского поселка Мирный и Феодосии.

В Феодосия, при проведении работ мужчину завалило грунтом в канализационном коллекторе. К месту происшествия выехала дежурная смена специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии стало известно, что мужчина проводил работы на глубине около 5-6 метров. Крымские спасатели оперативно откопали пострадавшего, затем на носилках извлекли из коллектора и передали ожидающим сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также, вчера, в 21:40 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в евпаторийском поселке Мирный, на территории одного из пляжных кооперативов, мужчина провалился одной ногой в яму и самостоятельно выбраться не может. Крымские спасатели с помощью шанцевого инструмента и альпинистского снаряжения извлекли левую ногу пострадавшего из отверстия в бетонной плите перекрытия. От медицинской помощи мужчина отказался.