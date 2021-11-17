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«КРЫМ-СПАС» провел тренировочное занятие в районе горы «Палвани-Оба»

«КРЫМ-СПАС» провел тренировочное занятие в районе горы «Палвани-Оба»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 13:45 17.11.2021

Одиннадцать сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществили выезд на гору «Палвани-Оба» на высоте в 70 метров (городской округ Судак), для проведения тренировочного занятия по отработке навыков транспортировки «пострадавшего» на сложном скальном рельефе.

Специалисты МЧС Крыма, используя альпинистское снаряжение, отработали механизмы горизонтального и вертикального спуска условных пострадавших. Вместе с этим, спасатели Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали горизонтальное и вертикальное перемещение по каремам. Особое внимание уделялось правилам техники безопасности во время проведения поисково-спасательных работ в условиях сложного скального рельефа. Основная задача таких тренировок – проверка готовности специалистов к действиям по предназначению, поддержание физического и профессионального уровня спасателей. Спасатели должны быть готовы к самым сложным условиям работы: в любой ситуации уметь грамотно и своевременно оказать помощь пострадавшим, — сообщили в пресс-службе ведомства.

«КРЫМ-СПАС» провел тренировочное занятие в районе горы «Палвани-Оба» «КРЫМ-СПАС» провел тренировочное занятие в районе горы «Палвани-Оба»

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

«КРЫМ-СПАС» провел тренировочное занятие в районе горы «Палвани-Оба»

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