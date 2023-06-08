«КРЫМ-СПАС» провел учения по беспарашютному десантированию

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил о том, что вчера 11 спасателей Симферопольского и Евпаторийского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» провели практические занятия по беспарашютному десантированию, совместно с летчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России (ЮАСЦ МЧС РФ). Тренировка прошла в поселке Николаевка Симферопольского района.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» отработали действия по поиску и спасению пострадавших с водной поверхности в дневное и ночное время суток. В ходе тренировки они использовали штатное спасательное оборудование вертолета МИ-8, в частности лебедку. С высоты 30 м было осуществлено 25 спусков и подъемов для оказания помощи условно тонущему человеку, — рассказал министр.

Для обеспечения безопасности на воде работала дополнительная группа спасателей из числа Евпаторийского отряда на м/с «Буревестник- 530». Со своей стороны летчики ЮАСЦ МЧС отработали полеты вне видимости береговой черты, приемы зависания над определенной точкой.

Особое внимание во время выполнения упражнений было уделено отработке взаимодействия экипажа воздушного судна со спасателями, которые осуществляли десантирование с борта вертолета МИ-8.

Фото: МЧС РК.

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