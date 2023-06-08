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«КРЫМ-СПАС» провел учения по беспарашютному десантированию

«КРЫМ-СПАС» провел учения по беспарашютному десантированию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:01 08.06.2023

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил о том, что вчера 11 спасателей Симферопольского и Евпаторийского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» провели практические занятия по беспарашютному десантированию, совместно с летчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России (ЮАСЦ МЧС РФ). Тренировка прошла в поселке Николаевка Симферопольского района.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» отработали действия по поиску и спасению пострадавших с водной поверхности в дневное и ночное время суток. В ходе тренировки они использовали штатное спасательное оборудование вертолета МИ-8, в частности лебедку. С высоты 30 м было осуществлено 25 спусков и подъемов для оказания помощи условно тонущему человеку, — рассказал министр.

«КРЫМ-СПАС» провел учения по беспарашютному десантированию

Для обеспечения безопасности на воде работала дополнительная группа спасателей из числа Евпаторийского отряда на м/с «Буревестник- 530». Со своей стороны летчики ЮАСЦ МЧС отработали полеты вне видимости береговой черты, приемы зависания над определенной точкой.

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Особое внимание во время выполнения упражнений было уделено отработке взаимодействия экипажа воздушного судна со спасателями, которые осуществляли десантирование с борта вертолета МИ-8.

«КРЫМ-СПАС» провел учения по беспарашютному десантированию

Фото: МЧС РК.

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