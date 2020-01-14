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«КРЫМ-СПАС» проверил пункты проката сноутюбингов
Фото: tomas.by

«КРЫМ-СПАС» проверил пункты проката сноутюбингов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 17:47 14.01.2020

Сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» (вместе с полицией) провели рейд по пунктам проката сноутюбингов в районе метеостанции п. Охотничий. Цель такого мероприятия – предупреждение травматизма и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в горной местности.

В ходе мероприятия, спасатели провели с владельцами пунктов проката беседы на тему соблюдения мер безопасности. В свою очередь сотрудники МВД проверили законность нахождения пунктов проката на плато и документы, разрешающие такую деятельность, а также выписали протоколы об административных нарушениях, — рассказали в МЧС РК.

Самое интересное, что таких документов практически ни у кого нет.

Ни один пункт проката не имеет разрешающих документов на свою деятельность, многим представители МВД выписали штрафы. К сожалению, это пока что единственная мера воздействия на работу таких несанкционированных мест. Думаю, прежде всего, сами отдыхающие должны думать о мерах предосторожности и позаботиться о безопасности своих детей, — подчеркнул министр ЧС РК Сергей Шахов.

Он напомнил, что катание на «ватрушках» является одним из наиболее травматичных видов зимних развлечений. С начала текущего года, наши спасатели «КРЫМ-СПАС» уже 8 раз оказывали помощь пострадавшим на так называемых «ватрушках» (сноутюбингах).

Спасатели отмечают, что места, где катаются отдыхающие, как правило, не оборудованы для спуска и катания на сноутюбингах. Кроме этого, такие приспособления при движении становятся практически неуправляемы: они быстро набирают скорость, а способов торможения или управления ими нет.

«КРЫМ-СПАС» проверил пункты проката сноутюбингов

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