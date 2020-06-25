«КРЫМ-СПАС» проводит мониторинг пропускной способности русел рек полуострова

В целях обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия, вызванные выпадением обильных осадков, «КРЫМ-СПАС» осуществлять мониторинг пропускной способности русел рек в зонах своей ответственности.

Скопление мусора, сухостоя и поваленных деревьев в руслах приводит к созданию искусственных препятствий и как следствие, подъему уровня воды. Именно этот фактор становится причиной подтопления земель вдоль русел рек, после выпадения обильных осадков. Выполнить сейчас все предупредительные меры – вот главная задача органов местного самоуправления, — подчеркнули спасатели.

Вчера специалисты Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществили выезд с целью мониторинга пропускной способности русел рек, протекающих по территории Бахчисарайского района. Это реки Кача, Марта, Альма, Бодрак.

Во время проведения мониторинга визуально обследованы проблемные места на вышеуказанных реках, где возможны заторы. Наиболее загрязненный участок находится в районе моста с. Верхоречье, где берега р. Марта, заросли деревьями и кустарником. Часть мостов по долине р. Кача, р.Альма, р.Бодрак требуют очистки от мусора, грунта и поваленных деревьев, — уточнили спасатели.

Под пристальным вниманием в эти дни состояние рек в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах. Причина — пропуск паводковых вод, в результате обильного выпадения осадков.