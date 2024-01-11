«КРЫМ-СПАС» совершенствуют навыки работы по газоспасению

Дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» из пяти спасателей отработала навыки и умения по эвакуации условного пострадавшего из-под завала в условиях непригодной для дыхания среды.

По замыслу тренировки, в результате ЧП техногенного характера произошло обрушение конструкций здания, в результате чего пострадал человек: его ноги придавило газобетонной плитой. Необходима помощь спасателей в эвакуации условного пострадавшего из опасной зоны, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели, имитируя работу в задымленной среде, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания оперативно обнаружили «пострадавшего». Используя пневматический аварийно-спасательный инструмент, сотрудники «КРЫМ-СПАС» извлекли его из-под плиты и на специальных носилках эвакуировали в безопасное место.

В ходе тренировки особое внимание уделялось соблюдению техники безопасности во время выполнения работ по спасению условного пострадавшего, которое обеспечивалось при помощи специального оборудования и снаряжения. Данную тренировку проводят все смены отряда согласно вводным данным.