«КРЫМ-СПАС» тренируется. Учения в Евпатории и Симферополе

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» ликвидировали условную ЧС на потенциально опасном объекте в Евпатории.

По замыслу тренировки в котельной из-за утечки природного газа произошел хлопок, в результате чего пострадал находящийся там работник. Необходима помощь спасателей в его поиске и эвакуации. По сигналу к месту ЧС выехали сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда в составе 4-х человек. По прибытии спасатели перекрыли вентиль на газовой магистрали и приступили к разведке помещения. Они оперативно обнаружили условного пострадавшего, включили его в дыхательный аппарат на сжатом воздухе и на носилках эвакуировали из опасной зоны, — сообщили в МЧС РК.