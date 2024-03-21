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«КРЫМ-СПАС» тренируется. Учения в Евпатории и Симферополе

«КРЫМ-СПАС» тренируется. Учения в Евпатории и Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:57 21.03.2024

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» ликвидировали условную ЧС на потенциально опасном объекте в Евпатории.

По замыслу тренировки в котельной из-за утечки природного газа произошел хлопок, в результате чего пострадал находящийся там работник. Необходима помощь спасателей в его поиске и эвакуации. По сигналу к месту ЧС выехали сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда в составе 4-х человек. По прибытии спасатели перекрыли вентиль на газовой магистрали и приступили к разведке помещения. Они оперативно обнаружили условного пострадавшего, включили его в дыхательный аппарат на сжатом воздухе и на носилках эвакуировали из опасной зоны, — сообщили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» тренируется. Учения в Евпатории и Симферополе

Не менее реалистичными получились учения в Симферополе.

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В рамках обучения по гражданской обороне и отработке действий при авариях с большим количеством пострадавших проходили тренировки в составе дежурных смен. Спасатели учились действовать в ситуациях, когда у пострадавшего: травматическая ампутация, синдром длительного сдавления, кровотечения, эпилептический приступ, ступор, истерика.

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