«КРЫМ-СПАС» вытащил из проруби лошадь, провалившуюся под лед

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

Так, вчера в 9:45 в службу спасения поступило сообщение о том, что в водоеме вблизи села Ульяновка (городской округ Белогорск) под лед провалились две лошади, нужна помощь спасателей в извлечении животных из водоема. К месту выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к месту спасатели при помощи топора прорубили во льду дорожку и помогли животному выбраться на берег. К сожалению, вторая лошадь утонула до приезда спасателей. Глубина в месте, где тонула лошадь, составляла более 2-х метров, — рассказали в МЧС РК.

Это не первый случай, когда крымские спасители оказывают животным. Так, например, 18 января «КРЫМ-СПАС» вызволял из ледяного плена лебедей на евпатрийском озере Сасык-Сиваш.