«КРЫМ-СПАС» вытаскивал из ямы корову

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь пострадавшему животному. Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне компетенции сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

Вчера в 17:17 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в селе Ароматное (в Бахчисарайском районе) на территории строительного объекта в яму упала корова. Необходима помощь спасателей в извлечении животного из «ловушки».

К месту происшествия направились сотрудники Бахчисарайского АСО «КРЫМ-СПАС». Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что животное упало в выгребную яму, глубиной около 4 метров. Чтобы извлечь корову, спасатели с помощью шанцевого инструмента, альпинистского снаряжения и строп, автокраном (предоставленным хозяйкой коровы) извлекли животное из ямы.