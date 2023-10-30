Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | «КРЫМ-СПАС» за прошедшие сутки дважды оказал помощь людям, заблудившимся в горах
актуально в республике
«КРЫМ-СПАС» за прошедшие сутки дважды оказал помощь людям, заблудившимся в горах

«КРЫМ-СПАС» за прошедшие сутки дважды оказал помощь людям, заблудившимся в горах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 21:44 30.10.2023

Вчера, в 18:45 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступил сигнал о том, что при спуске с «Рощи секвой» (ГО Алушта) 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, потеряли ориентиры в связи с тёмным временем суток и не могут самостоятельно выйти из горно-лесной зоны. Необходима помощь спасателей в их эвакуации.

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», предварительно созвонившись с заблудившимися туристами и выяснив их приблизительное местонахождение, выдвинулись в район поисков. По прибытии спасатели оперативно обнаружили людей на юго-восточных склонах горы Чатыр-Даг выше горы Пуан-Хыр. В медпомощи они не нуждались. На служебном автомобиле их эвакуировали из горно-лесной зоны к личному транспорту. Напоследок сотрудники МЧС Крыма провели с туристами профилактическую беседу по соблюдению правил поведения в горно-лесной зоне, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, в этот же день в 18:48 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что во время туристической прогулки в районе горы Ай-Георгий (ГО Судак) заблудились две девушки. В связи с темным временем суток самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут. Необходима помощь спасателей в их эвакуации.

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» созвонились по мобильному телефону с заблудившимися девушками, уточнили их приблизительное местонахождение и совместно со спасателями ГУ МЧС России по РК выдвинулись в район поисков. По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно обнаружили туристок на южном склоне горы Ай-Георгий. В медпомощи они не нуждались, — рассказали в МЧС РК.

На служебном автомобиле туристок эвакуировали из горно-лесной зоны и доставили в Судак.

Узнайте больше:  В «КРЫМ-СПАС» проходит конкурс на звание «Лучший спасатель»

«КРЫМ-СПАС» за прошедшие сутки дважды оказал помощь людям, заблудившимся в горах

Фото: КРЫМ-СПАС.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.