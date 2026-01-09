Крым: спортивные итоги 2025 года

Используй удобное оглавление:
Рекордный медальный урожай
Развитие спортивной инфраструктуры
2025 год стал знаковым и для инфраструктуры. Были открыты два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. В селе Перово реализуются программы дополнительного образования и подготовки юных спортсменов. Комплекс также доступен и взрослым для занятий футболом, волейболом и баскетболом. ФОК в Добром стал основной базой единоборств для детей.
Также новый объект этого года – ледовая арена Ильи Авербуха по трем олимпийским видам спорта: керлинг, хоккей и фигурное катание. Это позволит детям, которые учатся непосредственно в шаговой доступности от этих спортивных объектов, беспрепятственно заниматься олимпийским спортом. Это очень хороший подход, это пример, как надо подходить к формированию спортивно-образовательных кластеров, – рассказала Торубарова.
Инновационные виды спорта и фиджитал-направления
Особо внимание, по словам Торубаровой, в этом году уделялось новым видам спорта. Среди них – гонки на дронах и фиджитал-направления, которые сочетают физический и цифровые навыки.
Во-первых, это правильный шаг, чтобы не возникало игроманов. Так дети смогут совмещать свои любимые игры в компьютер и спорт. Очень правильный симбиоз, – подчеркнула министр.
Она отметила, что в 2026 году планируется открытие отделений по этим направлениями в спортивных школах Крыма.
Кадровый вопрос и подготовка тренеров
Министр отметила, что привлечение молодых специалистов остается ключевой задачей. Сложность заключается в том, что молодежь стремится к быстрому результату и высоким заработкам.
Мы нашу молодежь со школьной скамьи учим лидерским качествам, говорим, что они молодцы, что должны достигать всего. Начиная с первого класса, они приходят в школу и уже умеют читать, некоторые уже несколько языков знают. У нас было совсем по-другому. И вот сегодня этот перекос дает о себе знать. Дети подрастают, в лет 18-19 считают себя самыми лучшими, что в принципе правда, но это мешает им согласиться на бюджетную зарплату. Они забывают о золотом правиле, что чтобы зарабатывать больше, тебе сначала нужно заработать себе имя, – рассказала Торубарова.
Для поддержки новых специалистов в Крыму будет реализована федеральная программа «Земский тренер», которая предполагает переезд специалистов с других территорий, выплату им единовременной поддержки в размере 1 млн рублей и обязательное трехлетнее пребывание на рабочем месте.
Поддержка руководства и рост федераций
Министр подчеркнула активную поддержку спорта со стороны руководства республики. Количество общественный федераций выросло с 104 в 2024 году до 114 в 2025-м, включая новые инновационные виды спорта: дроны, фиджитал-спорт и компьютерное программирование.
