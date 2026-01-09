Крым: спортивные итоги 2025 года

По ее словам, в 2025 году крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей по всем видам спорта, тогда как в 2024 году показатель составлял 1,5 тысячи. Среди ярких достижений – успехи юных боксеров 17-22 лет: на первенстве Европы золотые медали получили Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов. В дзюдо Руслан Соменко занял первое место на Кубке Европы, а Юна Герасимова – бронзу. В греко-римской борьбе золото завоевал Эмин Сефершаев. В ММА серебряные медали получили Аким Мамутов и Эмиль Аблякимов.

Развитие спортивной инфраструктуры

2025 год стал знаковым и для инфраструктуры. Были открыты два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. В селе Перово реализуются программы дополнительного образования и подготовки юных спортсменов. Комплекс также доступен и взрослым для занятий футболом, волейболом и баскетболом. ФОК в Добром стал основной базой единоборств для детей.

Также новый объект этого года – ледовая арена Ильи Авербуха по трем олимпийским видам спорта: керлинг, хоккей и фигурное катание. Это позволит детям, которые учатся непосредственно в шаговой доступности от этих спортивных объектов, беспрепятственно заниматься олимпийским спортом. Это очень хороший подход, это пример, как надо подходить к формированию спортивно-образовательных кластеров, – рассказала Торубарова.

Кроме того, в Керчи строится 25-метровый плавательный бассейн. Все работы по установке конструкции будут завершены в следующем году, а к 1 сентября откроется образовательная школа с набором детей на начальную спортивную подготовку.

Инновационные виды спорта и фиджитал-направления

Особо внимание, по словам Торубаровой, в этом году уделялось новым видам спорта. Среди них – гонки на дронах и фиджитал-направления, которые сочетают физический и цифровые навыки. Во-первых, это правильный шаг, чтобы не возникало игроманов. Так дети смогут совмещать свои любимые игры в компьютер и спорт. Очень правильный симбиоз, – подчеркнула министр. Она отметила, что в 2026 году планируется открытие отделений по этим направлениями в спортивных школах Крыма.

Торубарова также добавила, что новый ФОК в Перово уже получил современно инновационное оборудование, включая игровой зал с цифровыми тренажерами.

Кадровый вопрос и подготовка тренеров

Министр отметила, что привлечение молодых специалистов остается ключевой задачей. Сложность заключается в том, что молодежь стремится к быстрому результату и высоким заработкам. Мы нашу молодежь со школьной скамьи учим лидерским качествам, говорим, что они молодцы, что должны достигать всего. Начиная с первого класса, они приходят в школу и уже умеют читать, некоторые уже несколько языков знают. У нас было совсем по-другому. И вот сегодня этот перекос дает о себе знать. Дети подрастают, в лет 18-19 считают себя самыми лучшими, что в принципе правда, но это мешает им согласиться на бюджетную зарплату. Они забывают о золотом правиле, что чтобы зарабатывать больше, тебе сначала нужно заработать себе имя, – рассказала Торубарова. Для поддержки новых специалистов в Крыму будет реализована федеральная программа «Земский тренер», которая предполагает переезд специалистов с других территорий, выплату им единовременной поддержки в размере 1 млн рублей и обязательное трехлетнее пребывание на рабочем месте.

Поддержка руководства и рост федераций