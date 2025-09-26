Прямо сейчас:
Новости Республики
иллюстрация: пресс-служба Минимущества РК

Крым: сразу при подписании контракта военнослужащие смогут получить деньги взамен земельного участка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:37 26.09.2025

Глава Республики Крым подписал Закон «О внесении изменений в статью 6-2 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Внесенные изменения позволят упростить процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка для лиц, заключающих контракт на территории Республики Крым.

Теперь, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн. руб. взамен земельного участка сразу при заключении контракта.

При этом, необходимости дополнительного обращения с заявлением и представления каких-либо документов в другие ведомства, в том, числе и Минимущество Крыма нет. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.

В случае выбора военнослужащего в пользу предоставления земельного участка в собственность бесплатно, процедура постановки в очередь осуществляется в соответствии с установленным Порядком.

Данные изменения коснутся тех военнослужащих, которые подпишут контракт с даты вступления в силу данного Закона.

На текущий момент ведется работа по внесению изменений в Порядок предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории Республики Крым в соответствии с данным Законом.

источник: по информации пресс-службы Минимущества РК

Просмотры: 5

