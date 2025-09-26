Крым: сразу при подписании контракта военнослужащие смогут получить деньги взамен земельного участка

Внесенные изменения позволят упростить процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка для лиц, заключающих контракт на территории Республики Крым.

Теперь, те, кто заключает контракт в военном комиссариате или пункте отбора на территории Крыма, независимо от прописки, смогут принять решение о получении денежной компенсации в размере 1 млн. руб. взамен земельного участка сразу при заключении контракта.

При этом, необходимости дополнительного обращения с заявлением и представления каких-либо документов в другие ведомства, в том, числе и Минимущество Крыма нет. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.

В случае выбора военнослужащего в пользу предоставления земельного участка в собственность бесплатно, процедура постановки в очередь осуществляется в соответствии с установленным Порядком.

Данные изменения коснутся тех военнослужащих, которые подпишут контракт с даты вступления в силу данного Закона.

На текущий момент ведется работа по внесению изменений в Порядок предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на территории Республики Крым в соответствии с данным Законом.

источник: по информации пресс-службы Минимущества РК