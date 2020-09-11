Крым стал безусловным лидером этого года по популярности у туристов

Нынешний курортный сезон в Крыму стал беспрецедентным по уровню спроса.

По данным аналитиков, Крым в этом курортном сезоне стал лидером сразу по нескольким показателям. По данным сервиса бронирования Tvil.ru, прирост бронирований объектов размещения в Республике этим летом составил более 100%, а в разрезе регионов на Крым пришлось 65% всех бронирований компании.

По данным Tvil.ru, лидер по брони курортного жилья в Крыму – Ялта, где в среднем туристы платили 3,7 тыс. руб. в сутки. На втором месте Феодосия – 2,6 тыс. руб., на третьем Евпатория – 2,6 тыс. руб., куда преимущественно ехали туристы с детьми. Четвертое и пятое место соответственно, у Алушты – 2,9 тыс. руб. и Судака – 2,6 тыс. руб.

Подтверждает рост спроса исследование Яндекса «Туризм летом-2020». По данным отчета, этим летом число поисковых запросов, связанных с Крымом, выросло на 47%, а варианты отдыха на полуострове искали 13 млн человек.

По данным «Медиалогии», Крым стал лидером в рейтинге наиболее популярных туристических направлений, где пользователи соцсетей уже отдыхают или планируют отдохнуть в этом году. Так, согласно исследованию компании, с 1 июня по 31 августа Крым — самое популярное направление среди пользователей соцсетей, форумов и блогов. Курорты полуострова набрали 17,12 млн пунктов рейтинга по качественному показателю СМ Индекс, на втором месте Краснодарский край – 14,46 млн.

Таким образом, нынешний сезон не уступает, а даже превосходит сезон прошлого года.

Из-за высокого спроса авиакомпании начали продлевать полеты в Крым осенью. «РусЛайн» запустила дополнительные рейсы в Крым из Курска, Тамбова и Брянска до конца сентября, а Smaravia — из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода — до конца октября.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что популярность Крыма дает новые возможности для дальнейшего развития.

Мы в этом сезоне получили очень серьезный задел на будущее. Мы не просто выстояли, а выходим с большим плюсом. Для всей страны абсолютно четко стало понятно, что внутренний туризм – это не просто «деньги в семье», это стимул для экономики, и единственный сектор в экономике, который способен создавать такое количество рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях. Крым в этом смысле оказался просто в авангарде. И у нас хорошие возможности для дальнейшего развития и реализации новых серьезных проектов, – подчеркнул министр.

Вадим Волченко также отметил туроператоров, которые в этом году начали серьезно работать с крымским туристическим рынком, предлагая туры с перелетом и проживанием на двоих от 25. тыс. руб. как в пик сезона, так и в осенний период.

Сейчас уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон – 70-80%. При грамотном подходе эти здравницы могут работать даже 10 месяцев в году. Нет понятий высокого и низкого сезонов. Есть способность к ценообразованию. Если средство размещения готово, ставить в январе низкую цену, чтобы через две недели повысить ее до рыночной, то оно будет заполнено практически круглый год, – уверен глава минкурортов.

Фото и материалы: министерство курортов и туризма РК.