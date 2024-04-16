Крым станет участником Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Вице-премьер рассказала, что с 2024 года в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 2030 года на ежегодной основе запланировало проведение тематических «Всероссийских просветительских эстафет «Мои финансы».

Ключевая задача нового проекта – популяризировать темы финансовой грамотности, сделать их еще доступнее, вне зависимости от того, где живет человек, – в большом городе или отдаленном населенном пункте. Символично, что первый этап Эстафеты продлится до конца июня. Тема данного этапа соответствует проходящему в 2024 году «Году семьи» и посвящена грамотному управлению семейным бюджетом. Во время Эстафеты федеральные и региональные эксперты научат участников ставить совместные цели, которые учитывают потребности каждого члена семьи, и объяснят, как избегать разногласий и не ссориться из-за денег в семье, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Также она уточнила, что Второй этап начнется в июле и будет посвящен финансовому воспитанию и теме первых денег. Третий – пройдет в ноябре и затронет вопросы ответственного кредитования.

Справка: На портале моифинасы.рф заработал специальный цифровой сервис, посвященный эстафете. Он подскажет, в каких мероприятиях можно поучаствовать в родном регионе, а к каким тематическим событиям – присоединиться удаленно. Например, к образовательным стримам на странице «Мои финансы» во Вконтакте.