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Крым становится более привлекательным для инвесторов, – гендиректор Корпорации развития Республики
Фото: КРРК

Крым становится более привлекательным для инвесторов, – гендиректор Корпорации развития Республики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 27.01.2022

Крым становится более привлекательным для инвесторов, свидетельство тому является десятикратный рост инвестиций в минувшем году по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Дмитрий Ворона в интервью изданию «Крымская правда».

Крым предлагает инвесторам крупные участки под масштабную застройку и комплексное развитие. Также мы предлагаем достаточно серьезное сопровождение со стороны государственных органов. Плюс к этому повышению привлекательности региона, безусловно, способствуют позитивные изменения в банковском секторе республики, которые позволяют кредитовать достаточно амбициозные проекты и дают возможность получения дополнительной ликвидности, — сообщил он.

Дмитрий Ворона также отметил, что полуостров в связи с пандемией и закрытием границ стал более интересен для граждан России. Увеличился спрос на внутренний туризм, что позволило многим людям увидеть Крым и задуматься о том, что «заграница — это хорошо, а у нас лучше».

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