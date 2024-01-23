Крым только ЗА правовое регулирование деятельности гостевых домов  

Состоялось заседание Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры по теме проведения эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов. Для Крыма – вопрос более чем актуальный. В министерстве курортов и туризма РК предлагают дополнить законопроект некоторыми поправками.

Участие в эксперименте должно быть предусмотрено для гостевых домов, права на которые зарегистрированы до вступления в силу данного законопроекта. Дальнейшее строительство гостевых домов должно быть зарегулировано в рамках действующих градостроительных норм. Обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома, на территории Крыма, для того, чтобы налоги оставались в бюджете региона. Много споров по количеству номеров и метражу – считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам, — сообщил глава минкурортов РК Вадим Волченко.

В Республике Крым, по его информации, порядка 9 тысяч таких средств размещения. По словам министра, это достаточно серьезный объем, который при легализации может увеличить номерной фонд Крыма на порядка 140 тысяч койко-мест.

По словам разработчика законопроекта, депутата Государственной Думы Натальи Костенко, гостевые дома вносят огромный вклад в развитие отрасли — это исторически сложившийся факт и самый доступный, востребованный сектор туризма. Регулирование вопроса поможет туристам выбирать безопасный отдых, повысить их комфортное пребывание в туристических местах.

Также важно отметить все преференции, которые будут возможны после добровольной регистрации в едином реестре, – программы льготного кредитования, услуги по классификации, стимулирование внутренних поездок, участие в государственных программах поддержки – все то, чего сейчас лишены эти средства размещения и к чему их приведет данный закон, — подчеркнул Вадим Волченко.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что для эксперимента, который планируется пока ввести на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, будет предусмотрен переходный период.