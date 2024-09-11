Крым — трехкратный призер Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2024

Крым стал трехкратным призером Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2024. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
Очень гордимся тем, что Крым уже 3 года подряд становится призером Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. В этом году мы добились еще больших успехов, получив сразу 3 призовых места: одно золото и 2 серебра, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Вице-премьер уточнила, что в номинации «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан» 1 место среди лиц старше 15 лет заняла Наталья Шевченко за лэпбук «Юные финансисты», 2 место среди лиц младше 15 лет — Анна Горелова за книгу-самоделку «Создай пиццу — изучи бюджет». В номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» Минфин Крыма второй год подряд занял почетное 2 место за буклет «Бюджет для граждан. Закон Республики Крым от 07.12.2023 № 496-ЗРК/2023 «О бюджете Республики Крым на 2024 год на плановый период 2025-2026 годов».
В этом году республика представила на всероссийский уровень 8 проектов, из которых 3 стали победителями. Всего было 369 участников. Это превосходный результат, и мы не будем останавливаться на достигнутом. С нетерпением ждем церемонию награждения наших победителей в Москве, — анонсировала Ирина Кивико.
Справка: Конкурс проводится Финансовым университетом при Правительстве России при поддержке Минфина России с 2015 года, его ключевая задача — популяризация бюджетной информации среди граждан, а также повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.
Подробно о результатах конкурса-2024 здесь.
По итогам конкурса-2022 Крым в лице Министерства финансов РК стал бронзовым призером в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» среди юридических лиц за буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По итогам конкурса -2023 Крым дважды стал серебряным призером:
— среди физлиц — Горелова Анна, 10 лет, в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства» за книгу-раскраску для малышей;
— среди юрлиц — Минфин Крыма в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» за просветительский проект «Буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
По информации пресс-службы Министерства финансов РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бюджет Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бюджет Крыма