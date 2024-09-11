Крым — трехкратный призер Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан-2024

Справка: Конкурс проводится Финансовым университетом при Правительстве России при поддержке Минфина России с 2015 года, его ключевая задача — популяризация бюджетной информации среди граждан, а также повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.

Подробно о результатах конкурса-2024 здесь.

По итогам конкурса-2022 Крым в лице Министерства финансов РК стал бронзовым призером в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» среди юридических лиц за буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

По итогам конкурса -2023 Крым дважды стал серебряным призером:

— среди физлиц — Горелова Анна, 10 лет, в номинации «Бюджет для граждан в современных формах искусства» за книгу-раскраску для малышей;

— среди юрлиц — Минфин Крыма в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан» за просветительский проект «Буклет «Бюджет для граждан Республики Крым. О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По информации пресс-службы Министерства финансов РК