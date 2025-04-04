Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — Вера Арзамасцева

Вера Николаевна родилась в 1923 году на Урале в многодетной семье. Она окончила школу и поступила в техникум, но все планы молодой девушки разрушила война.

Вера прошла подготовку в радиотехнической школе, стала радисткой и ушла на фронт. Сражалась под Сталинградом и Курском, участвовала в боях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Несколько раз была ранена и контужена.

Боевой путь Веры Николаевны был отмечен высокими наградами, в том числе орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». В ее наградном листе записано, что в районе деревни Борейшево она проявила исключительное мужество и храбрость и держала непрерывную связь с бригадой, а когда связь была нарушена и противник двинулся в контратаку, «с автоматом в руках мужественно и храбро отбивала нападение врага».

После войны Вера Арзамасцева получила педагогическое образование. Вместе с мужем-фронтовиком она переехала в Феодосию, где работала в вечерней школе. Потом стала завучем в школе № 8, а после ее закрытия преподавала физику и математику в школе № 3.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым