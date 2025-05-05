Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Мария Чалухиди

Мария Адамовна родилась 28 марта 1926 года в городе Карасубазаре (ныне – Белогорск) в большой и дружной семье. В 1941 году она закончила 7 классов и, как многие девочки своего поколения, мечтала стать летчицей.

Но началась война. На защиту Отечества встали старшие братья Маши: Федор ушел на фронт, а Иван и Георгий – в партизанский отряд.

Пятнадцатилетняя Мария тоже не осталась в стороне. Она стала связной партизанского отряда: носила листовки, передавала важные сведения в отряд, доставляла продукты партизанам, выполняла другие посильные поручения.

После войны Мария Адамовна продолжила трудиться на благо Родины. Более десяти лет она возглавляла плановый отдел межколхозной строительной организации Белогорского района.

Сергей Аксёнов добавил, что выйдя на пенсию, ветеран принимала активное участие во многих значимых для родного города мероприятиях и событиях.

Мария Адамовна внесла большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и личным примером показала, что такое настоящая любовь к родной земле, – заключил Глава Крыма.