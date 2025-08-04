Крым у туристов в тренде в этом году. Почему так — экспертное мнение

Ялта – самый раскрученный регион республики, однако западный и восточный регионы полуострова в этом году тоже хорошо загружены. Не могу сказать, что мы «трещим по швам», но примерно на 75% наши объекты размещения загружены. Поэтому Крым популярен однозначно. В этом году мы много гостей примем – у нас уже достаточно серьезно идут бронирования на сентябрь и даже на октябрь, – оценивает ситуацию гость эфира.

По словам Маковея, недозагруженными оказались только те объекты, которые необоснованно завысили цены, в том числе на фоне закрытия пляжей в Анапе после ЧП с разливом мазута. Таких средств размещения в Крыму мало, подчеркивает эксперт.

Большинство отельеров разумно относятся к ценовой политике и во всех регионах Крыма можно найти приемлемую стоимость проживания, в том числе в Ялте. Хотя динамика в этом году есть, цены немного выросли, – продолжает специалист.

При этом, по мнению эксперта, даже не цена, которая часто ниже аналогичных кубанских предложений, главная причина растущей популярности Крыма. Главное то, что Крым за 11 летних сезонов в составе России сумел преобразовать инфраструктуру, в том числе дорожную, адаптироваться, перенять опыт других регионов и выстроить мудрую политику гостеприимства.

За 11 сезонов в составе РФ к нам пришло много команд с инвесторами. У нас в ассоциации даже есть две такие команды, которые осенью останавливают свои объекты и хотят в межсезонье делать ремонт, чтобы соответствовать категории 5 звезд. Кроме того, сегодня в бизнес приходит молодое поколение – это люди со свежими, креативными идеями, – поясняет гость эфира.

При этом эксперт констатирует трудности логистики в Крым и считает необходимым корректировать цены на железнодорожные билеты, которые сейчас в структуре расходов на отдых могут занимать до 70% всего отпускного бюджета конкретной семьи, выбирающей полуостров местом отдыха.

Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, сообщали ранее эксперты отрасли. Как сообщал председатель Госсовета республики Владимир Константинов, средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%.

источник: РИА Новости Крым