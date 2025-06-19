Крым — участник IX Всероссийского конкурса инициативных проектов

Как рассказала вице-премьер, три взрослых проекта инициативного бюджетирования (ИБ) — это Народный парк «Возрождение» (с. Краснофлотское, Советский р-н), «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны» (с. Жемчужина, Нижнегорский р-н), Проект «В мире звезд» (пгт. Нижнегорский, Нижнегорский р-н).

Проект Народный парк «Возрождение» поэтапно реализуется уже пятый год подряд. За это время на его реализацию было выделено 5,6 млн руб. Площадь парка уже превысила 4 га и будет еще расширяться. В этом году в парке будет обустроен террасированный земляной вал, установлены качели и детская площадка.

Проект «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны» в рамках ИБ реализуется с 2024 года. Ранее, в 2018 году ученики местной школы при поддержке местных властей заложили Аллею памяти детей-героев Великой Отечественной войны. В 2024 году подготовленный на основе имеющихся наработок проект в рамках конкурса «Крым как мы хотим»-2024 одержал победу и стал реализовываться в обновленном формате: каждый год аллея пополняется новыми фруктовыми деревьями.

Проект «В мире звезд» также реализуется с прошлого года как победитель конкурса «Крым как мы хотим»-2024. В основу проекта лег Владимирский парк в центре поселка, который был основан в 2015 году под кураторством Владимирской области. В 2024 году благодаря проекту ИБ в парке было установлено декоративное освещение – поэтому проект и называется «В мире звезд». Под этими «звездами» люди делают семейные фото и размещают их в социальных сетях, что становится лучшей рекламой идей инициативного бюджетирования в республике.

Среди школьных проектов на конкурс всероссийского масштаба в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования» поданы проекты 3-х школьных музеев из Кировского р-на: Музей боевой славы «Память» под открытым небом (Новопокровская общеобразовательная школа), Музей боевой славы (Льговская школа) и Школьный музей «Без прошлого нет будущего» (Журавская школа), а также проекты: Центр детских инициатив «Творческий импульс» (Окуневская средняя школа им. Ф. С. Дьюченко, Черноморский р-н), Школьная медиастудия «Ориентир» (Чистенская школа-гимназия им. Героя Социалистического Труда И. С. Тарасюка, Симферопольский р-н), «Благоустройство уличной площадки» (Лицей Крымской весны, Симферопольский р-н), Зона отдыха «Перезагрузка» (Добровская школа-гимназия им. Я. М. Слонимского, Симферопольский р-н), и еще один оригинальный проект – «Детки-мажоретки» (Братский УВК, Красноперекопский р-н).

Победители Всероссийского конкурса в каждой номинации получат диплом и денежную премию в размере 150 тыс. рублей, которые будут направлены на софинансирование новых инициативных проектов в следующем году. Обладателям второго и третьего места также вручат диплом и денежную премию в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно, — анонсировала Ирина Кивико.

Зампред уточнила, что поддержать понравившиеся проекты от Крыма можно по ссылке: https://golnk.ru/vVvGq, а следить за новостями конкурса можно на канале «Инициативное бюджетирование в Крыму» https://dzen.ru/a/aD3NRStrxHhDxUmS?share_to=link.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК