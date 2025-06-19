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Крым - участник IX Всероссийского конкурса инициативных проектов
фото: пресс-службы Министерства финансов РК

Крым — участник IX Всероссийского конкурса инициативных проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:12 19.06.2025

Крым участвует в IX Всероссийском конкурсе инициативных проектов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров  – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По 30 июня на портале Мои финансы будет идти голосование за конкурсные проекты. Поддержать крымчан можно во вкладке «Республика Крым». Для этого надо выбрать понравившийся проект, нажать на сердечко, в один клик авторизоваться на сайте – и ваш голос будет засчитан. Голосовать можно за все крымские проекты, но только один раз с одного аккаунта. Поддержим наших, — обратилась к крымчанам Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, три взрослых проекта инициативного бюджетирования (ИБ)  — это Народный парк «Возрождение» (с. Краснофлотское, Советский р-н), «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны» (с. Жемчужина,  Нижнегорский р-н), Проект «В мире звезд» (пгт. Нижнегорский, Нижнегорский р-н).

Проект Народный парк «Возрождение» поэтапно реализуется уже пятый год подряд. За это время на его реализацию было выделено 5,6 млн руб. Площадь парка уже превысила 4 га и будет еще расширяться. В этом году в парке будет обустроен террасированный земляной вал, установлены качели и детская площадка.

Проект «Аллея памяти детей-героев Великой Отечественной войны» в рамках ИБ реализуется с 2024 года. Ранее, в 2018 году ученики местной школы при поддержке местных властей заложили Аллею памяти детей-героев Великой Отечественной войны. В 2024 году подготовленный на основе имеющихся наработок проект в рамках конкурса «Крым как мы хотим»-2024 одержал победу и стал реализовываться в обновленном формате: каждый год аллея пополняется новыми фруктовыми деревьями.

Проект «В мире звезд» также реализуется с прошлого года как победитель конкурса «Крым как мы хотим»-2024. В основу проекта лег Владимирский парк в  центре поселка, который был основан в 2015 году под кураторством Владимирской области. В 2024 году благодаря проекту ИБ в парке было установлено декоративное освещение – поэтому проект и называется «В мире звезд». Под этими «звездами» люди делают семейные фото и размещают их в социальных сетях, что становится лучшей рекламой идей инициативного бюджетирования в республике.

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Среди школьных проектов на конкурс всероссийского масштаба в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования» поданы проекты 3-х школьных музеев из Кировского р-на: Музей боевой славы «Память» под открытым небом (Новопокровская общеобразовательная школа), Музей боевой славы (Льговская школа) и Школьный музей «Без прошлого нет будущего» (Журавская школа), а также проекты: Центр детских инициатив «Творческий импульс» (Окуневская средняя школа им. Ф. С. Дьюченко, Черноморский р-н), Школьная медиастудия «Ориентир» (Чистенская школа-гимназия им. Героя Социалистического Труда И. С. Тарасюка, Симферопольский р-н), «Благоустройство уличной площадки» (Лицей Крымской весны, Симферопольский р-н), Зона отдыха «Перезагрузка» (Добровская школа-гимназия им. Я. М. Слонимского, Симферопольский р-н), и еще один оригинальный проект – «Детки-мажоретки» (Братский УВК, Красноперекопский р-н).

Победители Всероссийского конкурса в каждой номинации получат диплом и денежную премию в размере 150 тыс. рублей, которые будут направлены на софинансирование новых инициативных проектов в следующем году. Обладателям второго и третьего места также вручат диплом и денежную премию в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно, — анонсировала Ирина Кивико.

Зампред уточнила, что поддержать понравившиеся проекты от Крыма можно по ссылке: https://golnk.ru/vVvGq, а следить за новостями конкурса можно на канале «Инициативное бюджетирование в Крыму» https://dzen.ru/a/aD3NRStrxHhDxUmS?share_to=link.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

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