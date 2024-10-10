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Крым - участник Международной туристской выставки «Интурмаркет-Байкал»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым — участник Международной туристской выставки «Интурмаркет-Байкал»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 10.10.2024

Министерство курортов и туризма традиционно принимает участие во всех крупнейших профильных выставках России. С 10 по 12 октября единый стенд Республики Крым на Международной туристской выставке «Интурмаркет-Байкал» в Иркутске презентует весь спектр санаторно-курортных и туристских возможностей полуострова. Руководитель делегации  — заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Сергей Гулюк выступил с приветствием к участникам на открытии выставки, пригласив всех на отдых в Крым,  и в  ее ключевом событии  — пленарном совещании по актуальным вопросам развития отрасли. Эксперты обсудили перспективы федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и обозначили пути решения вопроса кадрового дефицита в отрасли.

Кроме того, министерством курортов и туризма Республики Крым планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с Центром развития туризма Свердловской области, а также знакомство с туристским потенциалом Иркутской области, встречи с  региональным руководителем Агентства по туризму, профсоюзными организациями, туроператорами, отельерами, промышленными предприятиями Иркутской области.

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В программе выставки состоятся круглые столы по автотуризму, сельскому, детскому и семейному туризму, правовым вопросам, цифровизации экскурсионного туризма, национальным маршрутам, кадрам, музейному делу, кемпингам и многому другому.

Презентации пройдут и на стенде Крыма. 10 октября с 11:00-12:00 – «Чаепитие по-крымски»: угощение гостей чаем из крымских трав «Из Крыма со вкусом», 11 октября — 11:00-12:00  — розыгрыш подарков «Из Крыма с любовью». Презентации своих объектов на главной сцене будут делать и сами участники стенда.

На Байкал едут также две премии — «Туристический сувенир» и Russian Event Awards. Событийная премия покажет развитие событийного туризма, уникальные фестивали и мероприятия, которые проводят регионы.

Республика Крым среди 30 регионов-участников готова ко встрече с гостями мероприятия, экспертами отрасли и субъектами туриндустрии России и зарубежья.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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