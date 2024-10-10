Крым — участник Международной туристской выставки «Интурмаркет-Байкал»

Кроме того, министерством курортов и туризма Республики Крым планируется подписание Соглашения о сотрудничестве с Центром развития туризма Свердловской области, а также знакомство с туристским потенциалом Иркутской области, встречи с региональным руководителем Агентства по туризму, профсоюзными организациями, туроператорами, отельерами, промышленными предприятиями Иркутской области.

В программе выставки состоятся круглые столы по автотуризму, сельскому, детскому и семейному туризму, правовым вопросам, цифровизации экскурсионного туризма, национальным маршрутам, кадрам, музейному делу, кемпингам и многому другому.

Презентации пройдут и на стенде Крыма. 10 октября с 11:00-12:00 – «Чаепитие по-крымски»: угощение гостей чаем из крымских трав «Из Крыма со вкусом», 11 октября — 11:00-12:00 — розыгрыш подарков «Из Крыма с любовью». Презентации своих объектов на главной сцене будут делать и сами участники стенда.

На Байкал едут также две премии — «Туристический сувенир» и Russian Event Awards. Событийная премия покажет развитие событийного туризма, уникальные фестивали и мероприятия, которые проводят регионы.

Республика Крым среди 30 регионов-участников готова ко встрече с гостями мероприятия, экспертами отрасли и субъектами туриндустрии России и зарубежья.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК