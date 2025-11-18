Крым — участник Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню недоношенных детей

17 ноября в Международный день недоношенных детей по всей России проходит акция #мнеНЕфиолетово в поддержку семей с детьми, родившимися раньше срока.
В этот день в городах-участниках акции включают фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак солидарности с семьями с недоношенными детьми. Фиолетовый цвет, выступающий символом кампании, олицетворяет надежду, сострадание и открытость.
Традиционно, к акции присоединились учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Крыма, включая больницы, санатории и медицинские колледжи.
Ежегодно в Республике Крым около 5% новорожденных появляются на свет во время преждевременных родов, то есть до 37 недель. Выхаживание таких малышей включает целый комплекс сложных и продолжительных мероприятий. Благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи, дети, рожденные раньше срока, в дальнейшем развиваются наравне со сверстниками.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
