Крым - участник Всероссийской акции, приуроченной к Международному дню недоношенных детей
18.11.2025

17 ноября в Международный день недоношенных детей по всей России проходит акция #мнеНЕфиолетово в поддержку семей с детьми, родившимися раньше срока.

В этот день в городах-участниках акции включают фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак солидарности с семьями с недоношенными детьми. Фиолетовый цвет, выступающий символом кампании, олицетворяет надежду, сострадание и открытость.

Традиционно, к акции присоединились учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Крыма, включая больницы, санатории и медицинские колледжи.

Ежегодно в Республике Крым около 5% новорожденных появляются на свет во время преждевременных родов, то есть до 37 недель. Выхаживание таких малышей включает целый комплекс сложных и продолжительных мероприятий. Благодаря оказанию квалифицированной медицинской помощи, дети, рожденные раньше срока, в дальнейшем развиваются наравне со сверстниками.

