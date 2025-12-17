Крым успешен во всероссийских туристических премиях и конкурсах

Крым был представлен сразу в пяти номинациях и во всех занял призовые места, в том числе в номинациях «Регион автотуризма» и «Регион гастрономического туризма» – Гран-при, в номинации «Лучший туристский маркетинг региона» – I место, в номинации «Регион оздоровительного туризма» – II место, в номинации «Регион паркового туризма и смысловых пространств» – III место, – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что премией отмечены всесезонные виды туризма, такие как авто- и гастротуризм, санаторно-курортный отдых и оздоровление.

Кроме того, Корпорация развития Республики Крым удостоена Всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч – 2025». Офис перспективного развития организации признан лучшим региональным офисом в сфере продвижения дестинаций для делового туризма. В специальной номинации от Попечительского совета Всероссийской премии «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма» победила директор офиса Елена Юрченко.

Также в номинации «Лучшая площадка для деловых мероприятий: объекты культуры виноделия» отмечено ПАО «Массандра», а лучшим рестораном для проведения мероприятий стал ресторанный комплекс «Симферо».

Помимо этого, крымчане заняли девять призовых мест в XI Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал которого состоялся 11–13 декабря в городе Санкт-Петербурге.

По словам Сергея Аксёнова, победы республики в престижных премиях являются результатом напряженной работы профессионалов отрасли и профильных ведомств, а также мощным стимулом для дальнейшего развития.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым