Крым в 2020 году тратит на жизнь больше

Расходы консолидированного бюджета Республики Крым за пять месяцев текущего года преодолели отметку в 68,1 млрд руб., что превысило аналогичный показатель прошлого года более чем на 4,7 млрд руб.

Расходы крымской казны по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 4,7 миллиарда рублей, или на 7,5%. Из них больший прирост на 2,1 миллиарда зафиксирован по расходам, направленным на развитие отраслей нашей экономики, в том числе около 400 миллионов по дорожному хозяйству, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, годовые назначения по расходам выполнены на треть. При этом республиканский бюджет исполнен в сумме 62,5 млрд руб., или на 97,3% к назначениям на январь-май, по муниципальным образованиям – 16,9 млрд руб., или на 84,6% соответственно.

За отчетный период большая часть расходов, а это 31,8 млрд руб. (46,8% общей суммы исполнения) направлена на финансирование отраслей социальной сферы при выполнении годовых назначений на 30,7%. В том числе на образование направлено 12,5 млрд руб. (на 310,8 млн руб., или на 2,6% больше, чем в прошлом году), социальную политику – 11,7 млрд руб. (на 1,5 млрд руб., или на 14,8% больше показателя 2019 года), здравоохранение – почти 5 млрд руб. (на уровне прошлого года), культуру и кинематографию – более 1,8 млрд руб. (на 211 млн руб., или на 13,1% больше прошлогоднего показателя), физическую культуру – 443,2 млн руб. (на 55,3 млн руб., или на 14,3% больше чем в 2019 году), средства массовой информации – 401,4 млн руб. (на 25,1 млн руб., или на 6,7% превысило показатель прошлого года).

На национальную экономику (развитие отраслей) направлено 30,4 млрд руб. (44,6% общей суммы исполнения, годовые назначения выполнены на 32,2%), что более чем на 2,1 млрд руб., или на 7,6% превысило показатель 2019 года.

Также главный финансист Крыма сообщила и о других важных расходах республики:

реализация общегосударственных вопросов – почти 3 млрд руб. (4,4% общей суммы исполнения, годовые назначения выполнены на 36,6%), что превысило прошлогодний показатель на 186,7 млн руб., или на 6,7%;

жилищно-коммунальное хозяйство – более 2,3 млрд руб. (3,4% и 14,5% соответственно), что на 17,7%, или почти на 348 млн руб. больше чем в прошлом году;

обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 418,2 млн руб. (0,6% и 30,3% соответственно), что на 5,2 млн руб., или на 1,3% превысило показатель прошлого года;

охрана окружающей среды – 200,6 млн руб. (0,3% и 43,4% соответственно), что на 2,9 млн руб., или на 1,5% больше, чем в 2019 году.

Наряду с этим, межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета Республики Крым за январь-май 2020 составили более 11,2 млрд руб. (за аналогичный период 2019 года – 11,4 млрд руб.), или 26,3% от утвержденных годовых назначений, в том числе: субвенции – 9,8 млрд руб. (41,6% соответственно), дотации – 413,4 млн руб. (24,3%), субсидии – 899 млн руб. (5,4%), иные межбюджетные трансферты – 131 млн руб. (15,9%), — сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

