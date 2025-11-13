Крым в 2026 году возможно включится в новую программу льготной аренды жилья

У нас есть еще одно предложение по наемному жилью, получаемому по льготным условиям. Это определенное субсидирование для того, чтобы было относительно выгодно арендовать жилье, – сказал Аксаков.

Он уточнил, что речь идет о частичной компенсации государством оплаты аренды жилья для граждан некоторых категорий.

По его словам, идея возникла с учетом того, что сегодня в России «многие молодые люди очень мобильны, часто меняют и место жительства, и место работы, считая, что лучше тратить свои заработки на другие цели, а не на оплату ипотеки», они не хотят приобретать жилье и готовы жить в наемном при приемлемых условиях оплаты».

И учитывая настроения молодых людей, с моей точки зрения, вот эту арендную программу нужно продвигать. Это будет и строительство стимулировать, и у людей будет возможность получать жилье, – сказал Аксаков.

Такое субсидирование, скорее всего, будет ориентироваться прежде всего на молодых граждан из числа сотрудников предприятий, в активной работе которых государство очень заинтересовано, отметил он.

Мы хотим в пилотном варианте в следующем году этот процесс запустить. Поскольку я депутат от Чувашии, то я предложил Чувашию для этих целей. Но поскольку я вырос в Крыму – и там Виктория Билан депутат Госсовета, я знаю, эту программу здорово поддерживает, – я бы и крымчанам тоже предложил включиться, – сказал Аксаков.

источник: РИА Новости Крым