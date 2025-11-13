Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым в 2026 году возможно включится в новую программу льготной аренды жилья
Новости Республики
Крым в 2026 году возможно включится в новую программу льготной аренды жилья
фото: © РИА Новости . Максим Блинов

Крым в 2026 году возможно включится в новую программу льготной аренды жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:17 13.11.2025

Крымчанам предлагают включиться в новую программу государственного субсидирования арендованного жилья, которая будет доступна сотрудникам стратегически важных для страны предприятий. Соответствующий закон Госдума готовится принять, чтобы запустить пилотный проект в 2026 году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

У нас есть еще одно предложение по наемному жилью, получаемому по льготным условиям. Это определенное субсидирование для того, чтобы было относительно выгодно арендовать жилье, – сказал Аксаков.

Он уточнил, что речь идет о частичной компенсации государством оплаты аренды жилья для граждан некоторых категорий.

По его словам, идея возникла с учетом того, что сегодня в России «многие молодые люди очень мобильны, часто меняют и место жительства, и место работы, считая, что лучше тратить свои заработки на другие цели, а не на оплату ипотеки», они не хотят приобретать жилье и готовы жить в наемном при приемлемых условиях оплаты».

И учитывая настроения молодых людей, с моей точки зрения, вот эту арендную программу нужно продвигать. Это будет и строительство стимулировать, и у людей будет возможность получать жилье, – сказал Аксаков.

Такое субсидирование, скорее всего, будет ориентироваться прежде всего на молодых граждан из числа сотрудников предприятий, в активной работе которых государство очень заинтересовано, отметил он.

Мы хотим в пилотном варианте в следующем году этот процесс запустить. Поскольку я депутат от Чувашии, то я предложил Чувашию для этих целей. Но поскольку я вырос в Крыму – и там Виктория Билан депутат Госсовета, я знаю, эту программу здорово поддерживает, – я бы и крымчанам тоже предложил включиться, – сказал Аксаков.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Оцените материал

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.