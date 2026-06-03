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Крым - в числе лидеров в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Крым — в числе лидеров в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:36 03.06.2026

Председатель Совета Министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

В ходе видеоконференцсвязи обсуждался ход масштабных инвестиционных проектов «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера». Эти инициативы позволят создать в Крыму современную туристическую инфраструктуру с прогнозом увеличения номерного фонда почти на 10 тысяч мест к 2035 году.

Согласно утвержденной «дорожной карте», до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 5707 гостиничных номеров, а к 2035 году — еще 4020. В рамках проекта «Золотые пески России» уже начаты проектно-изыскательские работы по строительству восьми отелей, при этом заявки на льготное кредитование поданы для четырех гостиничных комплексов.

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Одновременно с развитием гостиничного сектора ведется работа над улучшением инфраструктуры курортной зоны: проектируются объекты газораспределения, строится набережная (стройготовность которой на сегодняшний день составляет порядка 5%), ведется работа по прокладке транспортных пути вдоль комплекса.

В рамках проекта «Крымская Ривьера» стартовало возведение двух четырехзвездочных отелей на 2367 номеров, что также находится под постоянным контролем профильных служб.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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