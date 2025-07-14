Крым — в числе регионов-лидеров промышленного туризма

Республика Крым оценена в числе лидеров как Центр демонстрации промышленного потенциала — это статус для региона, который эффективно развивает и продвигает свои производственные возможности при участии региональных органов власти, предприятий и других организаций. А также как центр деловой активности и лучших практик промтуризма — это статус для региона, который организует на предприятиях деловые мероприятия, привлекает бизнес-миссии и стимулирует инвестиционную активность.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, развитие промышленного и агропромышленного туризма стимулирует появление новых предприятий, делающих акцент на экскурсиях, а также повышает уровень профориентации школьников и студентов.

«Развитие данного направления в Крыму важно для региона. Промышленный туризм демонстрирует активное развитие республики, расширяет представление о тех или иных возможностях предприятий, стимулирует туристов узнавать новые факты о современной жизни полуострова, кроме того, отдельные экскурсионные программы разрабатываются для детей и молодёжи, что помогает им в профориентации», — отметил министр.

По словам регионального представителя АСИ в Республике Крым Елены Юрченко, промтуризм помогает в кадровой подготовке, популяризации промышленности, увеличивает инвестиционную привлекательность Крыма.

Начиная с 2022 года предприятия республики принимали участие во Всероссийских Акселераторах АСИ «Открытая промышленность», а также на региональном уровне при поддержке властей были реализованы уникальные проекты «Азбука промышленности», «Фабрика Туризма» и «Школа Экскурсовода», создана Межрегиональная ассоциация агропромышленного туризма «МАРАТ». За это время реестр объектов промышленного туризма увеличился с 11 предприятий до 85, количество экскурсий на такие предприятия увеличилось в 10 раз.

На данный момент Республика Крым вошла в пилотный проект АСИ «ПроЕду по России», создавая региональный проект «В Крыму ЕСТЬ», что в очередной раз показывает заинтересованность органов власти в развитии и продвижении направления. Цель проекта — развитие агропромышленной и гастрономической индустрии как стратегического инструмента имиджа и экономического роста Республики Крым в качестве круглогодичного конкурентоспособного туристского региона Российской Федерации, разработка и продвижение новых видов туристских продуктов.

источник: по информации пресс-службы Минкурортов РК