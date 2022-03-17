Крым в достаточном объеме обеспечен электроэнергией, необходимой для полноценного развития  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что регион на сегодняшний день в достаточном объеме обеспечен электроэнергией. Он напомнил, что до 2014 года энергосистема Крыма имела дефицит электроэнергии, а собственная генерация региона составляла не более 20-25%. На сегодняшний день общей мощности генерирующего оборудования, без учета ветровой и солнечной энергетики, достаточно для жизнедеятельности и полноценного социально-экономического развития Крымского полуострова.

Освещая тему газификации Крыма, Сергей Аксёнов сообщил, что до 2023 года планируется провести догазификацию 510 населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети. К 2025 году уровень газификации будет доведен до 84,7%.

Также Глава Республики проинформировал, что в республике реализуется федеральная программа льготного кредитования газификации домовладений под 5%.

Кроме того, Сергей Аксёнов рассказал о развитии водоснабжения в Крыму. За 8 лет осуществлено техническое перевооружение насосных станций и реконструкция напорных трубопроводов, строительство гидротехнических сооружений, восстановлена пропускная способность русел рек.

По информации Главы Крыма, на сегодняшний день, благодаря погодным условиям, Симферополь и Ялта обеспечены водой. В связи с тем, что Северо-Крымский канал начал свою работу и на 2023 – 2024 годы запланировано строительство еще двух водохранилищ для водоснабжения Ялты и Алушты, на данный момент нет необходимости строить опреснительную установку.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!