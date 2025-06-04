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Крым в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят четыре участника
фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Крым в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят четыре участника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 04.06.2025

В финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе четыре жителя Республики Крым: студенты Гуманитарно-педагогической академии (филиала) КФУ им. В.И. Вернадского в г. Ялте Артём Вапилов и Данила Лузанов, выпускник Московского института электронной техники Дмитрий Ломанов, ученик ФГБОУ «МДЦ Артек» Александр Гормонов. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.

Всего на конкурс «Моя страна – моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

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В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.

Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

По информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

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