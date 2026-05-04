Крым — в конце рейтинга регионов с самым быстрым ростом зарплат

Крым и Севастополь входят в 15 регионов России с самым медленным ростом зарплат. Об этом свидетельствуют результаты проведенного РИА Новости исследования.

По оценкам экспертов, в девяти регионах медианная зарплата (когда 50% работников получают больше этой суммы, а 50% — меньше) в начале 2026 года превышала 100 тысяч рублей в месяц, с вычетом НДФЛ. Еще в шести регионах она находилась в диапазоне от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

Специалисты проанализировали динамику роста медианной зарплаты в субъектах РФ и подсчитали, через сколько лет в регионах медианная зарплата достигнет отметки в 200 тысяч рублей, с учетом покупательной способности в субъекте.

В пятерку регионов с минимальным сроком достижения данного размера вошли Чукотка, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В этих регионах при сохранении текущих темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тысяч рублей и более не позже, чем через семь лет.

Севастополь и Республика Крым заняли в рейтинге соответственно 73-ю и 74-ю строчки. Медианная зарплата в этих регионах составит 200 тысяч рублей примерно через 11 лет, подсчитали эксперты.

В аутсайдерах рейтинга – Ингушетия (11 года), Чечня (19 лет), Дагестан (15 лет) и Кабардино-Балкария (14 лет).

