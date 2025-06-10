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Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60%
фото: © РИА Новости . Максим Богодвид

Крым в курортный сезон 2025 будет обеспечен питьевой водой на 60%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:58 10.06.2025

Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.

Мы недавно проводили заседание комитета по подготовке к курортному сезону в плане обеспечения Крыма чистой питьевой водой. Я хочу сказать, что этот сезон – а несмотря на то, что не было дождей, нам немного помогли весенний снег и осадки – на 60% будет обеспечен питьевыми ресурсами, – сказала Шабельникова.

Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.

Как раз год назад в это время, в начале курортного сезона, была проблема в Евпатории. Сегодня там заменен водовод, поэтому и Саки, и Евпатория будут снабжаться питьевой водой, – добавила глава комитета.

Шабельникова напомнила, что вопрос касательно строительства на Южном берегу Крыма двух водохранилищ, Мартовского и Солнечногорского, наконец решен, и завершение этих работ позволит полностью решить проблему обеспечения чистой питьевой водой (все населенные пункты) от Алушты до Ялты на Южном берегу Крыма.

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А уже в этом году будет завершено строительство водоочистных станций в Красноперекопске – месте, которое можно назвать своеобразными воротами Крыма, добавила парламентарий.

И это тоже важно: будет регион обеспечен чистой питьевой водой. И решен вопрос в Феодосии, в Судаке. То есть работа ведется, – заключила Шабельникова.

источник: РИА Новости Крым 

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