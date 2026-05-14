Крым — в лидерах по объёму льготных микрозаймов, выданных через Цифровую платформу

По итогам первого квартала текущего года Крым вышел на второе место среди регионов РФ по объёму льготных микрозаймов, выданных через Цифровую платформу МСП.РФ. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Как показывает практика, всё больше крымских предпринимателей, обращаясь за мерами поддержки, пользуются цифровыми сервисами, что существенно экономит время и упрощает коммуникацию с институтами поддержки бизнеса. Мы видим это в конкретных цифрах, так, по итогам первого квартала текущего года Крым снова среди лидеров. Республика занимает второе место, уступая только соседнему Краснодарскому краю, но в то же время опережая такие крупные регионы как Татарстан и Удмуртию, — отметила Ирина Кивико.
Как уточнила вице-премьер, по данным Корпорации «МСП» в январе-марте 2026 года предприниматели Крыма получили 313 млн рублей по средней ставке 9,4% годовых. Лидерами по объему выданных микрозаймов стали Краснодарский край (516 млн рублей по средней ставке 4,9 % годовых), Республика Крым (313 млн, ставка 9,4 %), Республика Татарстан (269 млн, ставка 5,1 %), Удмуртская Республика (246 млн, ставка 8,2 %) и Кировская область (240 млн по средней ставке 10,8 % годовых).
Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Начиная с нового года поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития Республики Крым
С тегами: бизнес в Крыму
С тегами: бизнес в Крыму