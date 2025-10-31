Крым — в лидерах по спросу на отдых в межсезонье

Регионами — лидерами по росту спроса на отдых в межсезонье — весной и осенью — в 2025 году стали Крым, Адыгея и Карелия. Об этом говорится в совместном исследовании Минэкономразвития России и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

Узнайте больше: В Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов

