Крым — в лидерах по спросу на отдых в межсезонье

Особенно высокий рост интереса зафиксирован в регионах, активно развивающих туристическую инфраструктуру: в Крыму, Адыгее, Карелии, Дагестане, Челябинской, Тюменской и Рязанской областях спрос вырос от 40% до 200%. Отдельного внимания заслуживает интерес к малым историческим городам — Рыбинску, Ростову Великому, Выборгу, Коломне и другим, где туристы все чаще останавливаются в отелях, апартаментах и глэмпингах, — отмечают эксперты.
Самыми востребованными направлениями в межсезонье стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Калининградская область. Согласно исследованию, доля турпоездок в межсезонье в этом году составила 25% в общем объеме внутренних бронирований — это на 4,5% пункта больше, чем годом ранее.
Рост популярности внутреннего туризма в межсезонье — это не просто тренд, а устойчивый результат системной работы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В стране создаются условия, при которых путешествовать по России становится комфортно и интересно в любое время года. Особенно радует, что туристы все чаще выбирают не только традиционные центры, но и малые города, регионы с богатым культурным наследием и уникальной природой, — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Анализ данных ведущих онлайн-платформ — «Островок», «Яндекс путешествия», «Туту» и «Авито путешествия» — показал, что туристы все чаще выбирают короткие поездки продолжительностью два-три дня, чтобы сменить обстановку, посетить культурные или спортивные события и познакомиться с новыми регионами. При этом путешественники все чаще планируют поездки заранее — средняя глубина бронирования увеличилась почти на четыре дня и составила в среднем 17 дней, что говорит о росте предсказуемости спроса и стремлении к более выгодному выбору размещения.
Поездки по стране в межсезонье в первую очередь воспринимаются как возможность сменить обстановку. <…> Также путешествия во время низкого сезона позволяют сэкономить или подобрать более комфортный вариант размещения, ведь цены в этот период могут быть ниже на 10-20%, а выбор становится разнообразнее. Кроме того, россияне распробовали событийные поездки на фестивали, концерты, выставки, спортивные состязания, а параллельно знакомятся с местными достопримечательностями. Так что тренд на рост путешествий по России в межсезонье в ближайшие годы продолжится, — подчеркнул директор АТАГ Александр Брагин.
