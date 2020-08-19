Крым — в лидерах по среднесуточному надою молока

О том, что крымские сельхозорганизации лидируют по надою молока в Южном Федеральном округе, сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Крым занял первое место по среднесуточному надою молока среди субъектов ЮФО и шестое — в России. Сельхозпредприятия республики в среднем производят 22,8 кг от коровы за сутки, тогда, как средний показатель по стране — 17,85 кг, — цитирует пресс-служба Минсельхоза РК вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, в этом году в республике в три раза увеличена господдержка на производство собственного молока в молочном животноводстве. В 2020 году направлено 200,9 млн рублей. В прошлом году эта цифра составляла 65 млн рублей.

По информации Минсельхоза РФ, объем реализации молока в сельхозорганизациях страны вырос более, чем на 5% и составил 49,5 тысяч тонн.

Лидерами среди регионов по этому показателю являются Ленинградская, Пензенская, Калининградская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Белгородская, Калужская, Вологодская, Воронежская, Кировская, Ярославская, Рязанская, Архангельская, Московская, Свердловская, Тюменская области, Краснодарский край, республики Крым, Карелия и Мордовия. В этих регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову.