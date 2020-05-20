Крым — в лидерах рейтинга популярности у туристов для отдыха летом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные направления для отдыха летом 2020.

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге популярности у туристов для летнего отдыха в 2020 году. Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Севастополь, Судак и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Ейск в Краснодарском крае составили десятку курортов, где туристы планируют отдыхать этим летом. Туристы бронируют отдых на море этим летом на период от 8 до 18 ночей и потратят на проживание от 2,5 до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Судаке (в среднем, за 2,5 тысячи рублей), дороже — в Ялте (почти четыре тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы планируют отдыхать в Анапе — более двух недель, — отмечают в пресс-службе ведомства.

По данным Tvil.ru, туристы больше всего бронируют на лето отели и гостевые дома — 69,15%. Количество заявок на квартиры сейчас составляет 17,8%, на дома — 11%. «Больше всего бронируют семьи с детьми (43%), — отмечает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru. — Примерно одинаково (по 20%) заявок приходит от пар и женщин с детьми».

Список составлен на основании данных бронирований на лето 2020 туристами в период с 1 по 19 мая 2020.

Десять курортов, популярных для отдыха летом:

Ялта — 3784 рублей / 11 ночей Евпатория — 3088 рублей / 13,4 ночи Сочи — 3389 рублей / 11,6 ночи Алушта — 3231 рублей / 8 ночей Феодосия — 3220 рублей / 11,5 ночи Севастополь — 2576 рублей / 12,4 ночи Анапа — 2845 рублей / 18 ночей Судак — 2470 рублей / 13,3 ночи Алупка — 3246 рублей / 13,2 ночи Ейск — 2760 рублей / 13,4 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей