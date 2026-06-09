Крым в огне: с начала года на полуострове произошло более 700 пожаров

За сухими цифрами статистики нередко скрываются реальные человеческие трагедии. По данным экстренных служб, с начала текущего года на территории Республики Крым было зафиксировано 736 возгораний. Из них 536 относятся к техногенным, а ещё 200 произошли на открытой местности, причём в 110 случаях горела сухая растительность.

Специалисты проанализировали обстоятельства происшествий и выделили ключевые причины возникновения огня. По их данным, в подавляющем большинстве случаев виновником становится не стихия, а сам человек.

Так, на неосторожное обращение с огнём, включая курение, приходится 72% случаев — это абсолютное большинство. Брошенный или оставленный без присмотра тлеющий окурок нередко оборачивается смертельной опасностью. Ещё 19% возгораний связаны с короткими замыканиями: изношенная и неисправная электропроводка фактически превращается в мину замедленного действия. На неисправности печного и газового оборудования приходится 2% случаев, оставшиеся 5% относятся к прочим причинам.

Анализ возрастного состава погибших показал, что в основную группу риска входят пожилые жители полуострова. На долю граждан старше 60 лет приходится 65% всех смертельных исходов, тогда как в возрастной категории от 40 до 60 лет этот показатель составляет 35%.

Дополнительно специалисты обратили внимание на роль алкоголя в подобных трагедиях. Среди погибших старше 60 лет состояние опьянения было зафиксировано у 36%, а в возрастной группе 40-60 лет этот показатель достигает 53%.

источник: КрымИНФОРМ

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