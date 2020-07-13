Крым — в первой десятке регионов по росту числа просрочки платежей по ипотеке

Россияне стали на 36% хуже выплачивать ипотечные займы в мае 2020 года по сравнению с мартом. Это следует сообщают «Известия» , из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». В первой десятке регионов по росту числа просрочки вошёл и Крым.

Эксперты связывают ухудшение платежной дисциплины с падением доходов из-за карантинных мер, они ожидают усиления этой тенденции в течение следующих месяцев. В ЦБ же, наоборот, считают, что всё восстанавливается на докризисный уровень. В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ «Эквифакс». При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок — до месяца. Объем так называемой молодой просрочки составляет почти 600 млн рублей, — отмечают «Известия».

Пиковые значения выходов на первую просрочку по ипотечным займам, сообщили в пресс-службе ЦБ, наблюдались в апреле и первой половине мая, что было связано с установлением ограничительных мер: часть заемщиков не могла своевременно заплатить из-за снижения доходов и отсутствия возможности посетить офис банка в условиях пандемии.

В Росбанке и РНКБ также зафиксировали рост неплатежей по ипотечным кредитам.

Пик пришелся на апрель, — рассказала «Известиям» начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. — Выход клиентов на просрочку больше месяца в июне в среднем на 14% выше докризисного уровня. Ситуация уже стабилизируется, но восстановление идет медленно. Для банков увеличение просрочки означает повышенные резервы, а для клиентов — испорченную кредитную историю и невозможность занимать в будущем. В РНКБ ожидают ухудшения качества портфеля в ближайшем будущем.

В ряде субъектов просрочка увеличивалась быстрее, чем в других. В топ-10 регионов по росту объема задолженности вошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея и Санкт-Петербург.

Население этих регионов не получает достаточных доходов для обеспечения своих обязательств, считает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Список также обусловлен эпидемией коронавируса, например, Дагестан, Краснодарский край и Москва — одни из самых пострадавших регионов, добавил он. Другая причина в том, что рефинансирование недоступно для высокорисковых заемщиков, полагает эксперт, — озвучивают ситуацию «Известия».

В пресс-службе главы Крыма не ответили на вопрос, чем обусловлен рост просроченных ипотечных кредитов в период с марта по май. Вместо этого там со ссылкой на данные ЦБ обратили внимание, что ее доля осталась неизменной относительно портфеля жилищных займов, который продолжает расти благодаря государственной поддержке. Другие регионы не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Просрочка будет расти более быстрыми темпами после окончания программы государственных кредитных каникул. Регулятору придется решать дилемму: либо показывать эту просрочку, из-за чего банкам придется наращивать резервы, либо пролонгировать госканикулы на новых условиях. Возможно, дефолтные ссуды в этом сегменте будут выводиться из традиционного резервирования, — уверен Денис Домащенко.

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