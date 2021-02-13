Крым в снежном плену: хоть и готовились к непогоде, но оказались не готовы

В Крыму выпала более чем полумесячная норма осадков. Только в Симферополе высота снежного покрова – свыше 25 см, в горах явно больше.

А снег идет. И будет идти. Полуостров во власти арктического дыхания, и жить в таких не крымских погодных условиях нам еще, минимум, неделю. Так что, надо привыкать.

Первые выводы: все службы были готовы к разгулу стихии, коммунальщики трудились в поте лица, но такие испытания нам не по плечу. И тут уж не все от человека зависит. Хорошо, если к понедельнику удастся нормализовать работу транспортной системы. Вкратце итоги первых снежных суток таковы:

В аэропорту Симферополя массово задерживался полет и вылет самолетов. Не все самолеты, летевшие в Крыму долетели до полуострова и ушли на запасные аэродромы (в Краснодаре, Анапе, Ростове-на-Дону). Сотни пассажиров пережидают непогоду в ожидании.

Дороги Крыма обрабатывались, но снег и ветер сводили усилия коммунальщиков на нет. В целом же «Крымавтодор», Служба автомобильных дорог и муниципалитеты вывели в субботу на посыпку и расчистку свыше 8 десятков единиц техники.

В чуть лучшем положении оказались Крымский мост и трасса «Таврида». Если верить ФКУ Упрдор «Тамань», проезд по магистралям обеспечен в штатном режиме. Израсходовано свыше 500 тонн противогололедных материалов.

Движение на плато Ай-Петри закрыто. Грушевский и Ангарский перевалы – под контролем дорожников и МЧС.

По информации ГУП РК «Крымавтодор», сегодня убрано почти 3600 км дорог. На дорогах регионального и межмуниципального значения Крыма работало 104 единицы техники. Использовано более 1700 тонн пескосоляной смеси. Эх, теории… Фото из соцсетей нивелируют такие отчеты.

В Симферополе уборкой снега занимались почти 700 человек. На очистке улиц и остановок работало 250 сотрудников МБУ «Город», во дворах — 427 дворников муниципальных и частных управляющих компаний (до нашего двора не добрались, но мы сами справились).

К уборке снега в городе было подключено 23 единицы техники, плюс несколько спецмашин госпредприятия «Крымавтодор».

Тем не менее, общественный транспорт Симферополя работал в субботу из рук вон плохо. Ожидание в мороз на остановке 40-50 минут – это издевательство над людьми. А на некоторых маршрутах тупо не было автобусов, в принципе.

Минтранс накануне просил автолюбителей воздержаться от поездок… Они что-то знали ;-) — счет массовых ДТП на скользких дорогах сегодня идет на десятки. Водители возмущены: «дорога – стекло» (на «Тавриде», тоже, кстати).

На сетях (электрических, газовых, теплоснабжения) пока, тьфу-тьфу, обошлось без аварий.

Выводы: власти, дорожники, вся система ЖКХ и транспорта, мы понимаем: «это – Крым», и зимы здесь… неделя. Так вот, эта неделя наступила. Снег, лед, метель, мороз и ветер… все только начинается. Для «вхождения в режим усиленной работы в непогоду» есть еще день, не больше.

О хорошем. Крым — в снежном плену — это, конечно, красиво. Такого не припомню здесь с середины 80-х прошлого века. Будем с водой?

Егор Лиходеев.

PS. Опять же будет что внукам рассказать: «А помню, в начале 2021-го зимой снега было по колено. Да-да, не то, что сейчас…«

Ну и на «закуску» еще ДТП субботы.

И… просто эпическое видео — массовое ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой» (перед разворотом на Остряково). Посыпали, говорите?

Фото, скриншоты и видео — соцсети: группы в ВК Автопартнер Крым, Черный список Симферополь, Инцидент Крым Симферополь, Новсти Крыма, Погода на Ай-Петри, в Facebook Позитивный Симферополь, а также пресс-служб администрации Симферополя, минтранса РК, МЧС РК и ГУП РК «Крымавтодор».

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