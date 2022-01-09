Крым в США называют «зоной запрета доступа». И это отлично защищенная «зона»

Самые охраняемые военные объекты на планете.

Пункты управления армиями, подземные бункеры и секретные военные базы — на земле есть места, на охрану и оборону которых правительства не жалеют ни денег, ни сил. По сути, это полноценные крепости, штурм которых обернется для противника огромными потерями. О самых защищенных территориях рассказывает РИА Новости .

В Вашингтоне неоднократно утверждали, что в случае военного конфликта с Россией первоочередная задача армии США — нейтрализация так называемых зон запрета доступа (Anti-Access/AreaDenial, A2AD). Так в Пентагоне называют территорию противника, прикрытую мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы. В России это Крым и Калининградская область. В НАТО считают, что войска там понесут неоправданно высокие потери, — отмечает издание.

Крым — база Черноморского флота — защищен береговыми противокорабельными комплексами. Дальность стрельбы — до 500 километров, могут даже достать турецкое побережье. Любой корабль в Черном море — их потенциальная цель. Кроме того, на полуострове дислоцируется 22-й армейский корпус со штабом в Севастополе. В его составе — 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк с современными ЗРК для отражения воздушного нападения. В тесной связке с войсками ПВО действуют соединения 4-й армии ВКС и ПВО. Неслучайно Крым называют «непотопляемым авианосцем».

Также в ТОП наиболее защищенных территорий мира (по версии РИА Новости) входят:

— демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров по 38-й параллели;

— Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун;

— граница между Северной и Южной Кореей;

— подземный командный пункт NORAD (бункер «Судного дня») в окрестностях Колорадо-Спрингс (США);

— военно-морская база Юйлинь (Китай).

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