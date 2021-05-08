Крым — в топ-10 направлений для отдыха в палатках этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.
Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%, — говорят в пресс-службе сервиса.
Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:
- Крым, 34 %
- Карелия, 20 %
- Алтай, 13 %
- Краснодарский край, 10 %
- Байкал, 7 %
- Башкирия, 5 %
- Тверская область, 4 %
- Кавказские Минеральные Воды, 4 %
- Хакасия, 2 %
- Карачаево-Черкесия, 1 %
*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU
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