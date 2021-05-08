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Крым - в топ-10 направлений для отдыха в палатках этим летом
фото: turnermurakami (pixabay.com)

Крым — в топ-10 направлений для отдыха в палатках этим летом

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:48 08.05.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.

Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%, — говорят в пресс-службе сервиса.

Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:

  1. Крым, 34 %
  2. Карелия, 20 %
  3. Алтай, 13 %
  4. Краснодарский край, 10 %
  5. Байкал, 7 %
  6. Башкирия, 5 %
  7. Тверская область, 4 %
  8. Кавказские Минеральные Воды, 4 %
  9. Хакасия, 2 %
  10. Карачаево-Черкесия, 1 %

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU

Крым - в топ-10 направлений для отдыха в палатках этим летом

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