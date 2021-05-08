Крым — в топ-10 направлений для отдыха в палатках этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.

Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%, — говорят в пресс-службе сервиса.

Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:

Крым, 34 % Карелия, 20 % Алтай, 13 % Краснодарский край, 10 % Байкал, 7 % Башкирия, 5 % Тверская область, 4 % Кавказские Минеральные Воды, 4 % Хакасия, 2 % Карачаево-Черкесия, 1 %

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU