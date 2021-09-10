Крым — в топ-10 направлений, где отдыхает молодое поколение в России

Молодое поколение – студенты и бездетные пары, предпочитают отдыхать весело и недорого. Они выбирают берег моря или озера, селятся в необычных отелях (типа глэмпинги, стеклянные шары, юрты и т.д.). Они не покупают готовые туры, а составляют свой «тусовочный» маршрут путешествия и самостоятельно бронируют жильё.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, где отдыхает молодёжь в России. Более половины опрошенных молодых людей «тусуются» в Крыму. На втором месте — Сочи и Красная Поляна, набрали 24% голосов. «Бронзу» получает Санкт-Петербург. В северную столицу едет отдыхать 10% российской молодёжи, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять направлений, где отдыхает молодёжь в России: