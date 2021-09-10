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Крым - в топ-10 направлений, где отдыхает молодое поколение в России
фото: pxhere.com

Крым — в топ-10 направлений, где отдыхает молодое поколение в России

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:43 10.09.2021

Молодое поколение – студенты и бездетные пары, предпочитают отдыхать весело и недорого. Они выбирают берег моря или озера, селятся в необычных отелях (типа глэмпинги, стеклянные шары, юрты и т.д.). Они не покупают готовые туры, а составляют свой «тусовочный» маршрут путешествия и самостоятельно бронируют жильё.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, где отдыхает молодёжь в России. Более половины опрошенных молодых людей «тусуются» в Крыму. На втором месте — Сочи и Красная Поляна, набрали 24% голосов. «Бронзу» получает Санкт-Петербург. В северную столицу едет отдыхать 10% российской молодёжи, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять направлений, где отдыхает молодёжь в России:

  1. Крым, 51%
  2. Сочи и Красная Поляна, 24%
  3. Санкт-Петербург, 10%
  4. Калининградская область, 6%
  5. Татарстан, 2%
  6. Екатеринбург, 2%
  7. Нижний Новгород, 2%
  8. Алтай, 2%
  9. Тверская область, 1%
  10. Тюменская область, 1%
*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU

Крым - в топ-10 направлений, где отдыхает молодое поколение в России

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