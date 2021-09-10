Крым — в топ-10 направлений, где отдыхает молодое поколение в России

Молодое поколение – студенты и бездетные пары, предпочитают отдыхать весело и недорого. Они выбирают берег моря или озера, селятся в необычных отелях (типа глэмпинги, стеклянные шары, юрты и т.д.). Они не покупают готовые туры, а составляют свой «тусовочный» маршрут путешествия и самостоятельно бронируют жильё.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, где отдыхает молодёжь в России. Более половины опрошенных молодых людей «тусуются» в Крыму. На втором месте — Сочи и Красная Поляна, набрали 24% голосов. «Бронзу» получает Санкт-Петербург. В северную столицу едет отдыхать 10% российской молодёжи, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять направлений, где отдыхает молодёжь в России:

Крым, 51% Сочи и Красная Поляна, 24% Санкт-Петербург, 10% Калининградская область, 6% Татарстан, 2% Екатеринбург, 2% Нижний Новгород, 2% Алтай, 2% Тверская область, 1% Тюменская область, 1% опроса в соцсетях *По результатамв соцсетях TVIL.RU