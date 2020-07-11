Крым — в топ-10 популярных направлений для отдыха с палатками в этом году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте — Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в этот северный озерный край. «Бронзу» получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов. Туристы также нередко выезжают с палатками в Алтайский край и республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%), Башкирию (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверскую область (4,48%), Самарскую область (2,24%) и на Северный Кавказ (2,24%), — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.

Десять направлений для палаточного отдыха в России:

Крым, 30,6% Карелия, 28,13% Байкал, 12,69% Алтайский край и республика Алтай, 9,7% Краснодарский край, 9,7% Башкирия, 5,22% Красноярский край, 5,22% Тверская область, 4,48% Самарская область, 2,24% Северный Кавказ, 2,24%

*По данным опроса соцсетей