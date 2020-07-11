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Крым - в топ-10 популярных направлений для отдыха с палатками в этом году
фото: yaplakal.com

Крым — в топ-10 популярных направлений для отдыха с палатками в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:12 11.07.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего отправиться с палатками по России.

Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте — Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в этот северный озерный край. «Бронзу» получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов. Туристы также нередко выезжают с палатками в Алтайский край и республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%), Башкирию (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверскую область (4,48%), Самарскую область (2,24%) и на Северный Кавказ (2,24%), — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.

Десять направлений для палаточного отдыха в России:

  1. Крым, 30,6%
  2. Карелия, 28,13%
  3. Байкал, 12,69%
  4. Алтайский край и республика Алтай, 9,7%
  5. Краснодарский край, 9,7%
  6. Башкирия, 5,22%
  7. Красноярский край, 5,22%
  8. Тверская область, 4,48%
  9. Самарская область, 2,24%
  10. Северный Кавказ, 2,24%

*По данным опроса соцсетей

Крым - в топ-10 популярных направлений для отдыха с палатками в этом году

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