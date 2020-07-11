Крым — в топ-10 популярных направлений для отдыха с палатками в этом году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство самостоятельных туристов (30,6%) проводят палаточный отпуск в Крыму. На втором месте — Карелия. 28,13% россиян едут на машинах с палатками в этот северный озерный край. «Бронзу» получил Байкал: на побережье крупнейшего озера страны разбивают палаточный лагерь 12,69% туристов. Туристы также нередко выезжают с палатками в Алтайский край и республику Алтай (9,7%), Краснодарский край (9,7%), Башкирию (5,22%), Красноярский край (5,22%), Тверскую область (4,48%), Самарскую область (2,24%) и на Северный Кавказ (2,24%), — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.
Десять направлений для палаточного отдыха в России:
- Крым, 30,6%
- Карелия, 28,13%
- Байкал, 12,69%
- Алтайский край и республика Алтай, 9,7%
- Краснодарский край, 9,7%
- Башкирия, 5,22%
- Красноярский край, 5,22%
- Тверская область, 4,48%
- Самарская область, 2,24%
- Северный Кавказ, 2,24%
*По данным опроса соцсетей
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