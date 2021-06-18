Крым — в топ-10 регионов России, где собирают самый вкусный мёд

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Половина опрошенных проголосовало за мёд с пасек в Башкирии. На втором месте – мёд из Алтая – 20%. «Бронзу» в рейтинге регионов, где собирают самый вкусный мёд, получили Крым и Краснодарский край, набравшие по 7% голосов, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять регионов России, где собирают самый вкусный мёд:
- Башкирия, 50%
- Алтай, 20%
- Крым, 7%
- Краснодарский край, 7%
- Карелия, 3%
- Пермский край, 3%
- Ставропольский край, 3%
- Ростовская область, 3%
- Приморский край, 3%
- Татарстан, 1%
*По результатам
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