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Крым - в топ-10 регионов России, где собирают самый вкусный мёд
фото: PollyDot (pixabay.com)

Крым — в топ-10 регионов России, где собирают самый вкусный мёд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:46 18.06.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны собирают самый вкусный мёд.

Половина опрошенных проголосовало за мёд с пасек в Башкирии. На втором месте – мёд из Алтая – 20%. «Бронзу» в рейтинге регионов, где собирают самый вкусный мёд, получили Крым и Краснодарский край, набравшие по 7% голосов, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять регионов России, где собирают самый вкусный мёд:

  1. Башкирия, 50%
  2. Алтай, 20%
  3. Крым, 7%
  4. Краснодарский край, 7%
  5. Карелия, 3%
  6. Пермский край, 3%
  7. Ставропольский край, 3%
  8. Ростовская область, 3%
  9. Приморский край, 3%
  10. Татарстан, 1%

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU

Крым - в топ-10 регионов России, где собирают самый вкусный мёд

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