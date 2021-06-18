Крым — в топ-10 регионов России, где собирают самый вкусный мёд

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны собирают самый вкусный мёд.

Половина опрошенных проголосовало за мёд с пасек в Башкирии. На втором месте – мёд из Алтая – 20%. «Бронзу» в рейтинге регионов, где собирают самый вкусный мёд, получили Крым и Краснодарский край, набравшие по 7% голосов, — отмечают в пресс-службе сервиса.