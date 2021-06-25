Крым — в топ-10 самых лучших направлений для отдыха летом

Сервис бронирования жилья для отдыха
Почти половина опрошенных назвали республику Крым местом, где лучше всего провести отпуск. Второе место поделили курорты Краснодарского края и Абхазии – 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для летнего отдыха Алтайский край и республика Алтай – 7%, — сообщили аналитики сервиса.
- Крым, 46%
- Краснодарский край, 14%
- Абхазия, 14%
- Алтай, 7%
- Кавказские Минеральные Воды, 6%
- Северный Кавказ, 4%
- Башкирия, 4%
- Калининградская область, 2%
- Свердловская область, 2%
- Дагестан, 1%
*По результатам
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