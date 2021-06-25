Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым — в топ-10 самых лучших направлений для отдыха летом

crimeapress_news



реклама в крыму
Туристов в Крыму еще раз пересчитали. Итого: 5 миллионов
Фото: pixabay.com

Крым — в топ-10 самых лучших направлений для отдыха летом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:41 25.06.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления, по их мнению, являются самыми лучшими для отдыха этим летом.

Почти половина опрошенных назвали республику Крым местом, где лучше всего провести отпуск. Второе место поделили курорты Краснодарского края и Абхазии – 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для летнего отдыха Алтайский край и республика Алтай – 7%, — сообщили аналитики сервиса.

Десять самых лучших направлений для отдыха летом:

  1. Крым, 46%
  2. Краснодарский край, 14%
  3. Абхазия, 14%
  4. Алтай, 7%
  5. Кавказские Минеральные Воды, 6%
  6. Северный Кавказ, 4%
  7. Башкирия, 4%
  8. Калининградская область, 2%
  9. Свердловская область, 2%
  10. Дагестан, 1%

*По результатам опроса соцсетях TVIL.RU

Крым - в топ-10 самых лучших направлений для отдыха летом

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.