Крым — в топ-10 самых лучших направлений для отдыха летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления, по их мнению, являются самыми лучшими для отдыха этим летом.

Почти половина опрошенных назвали республику Крым местом, где лучше всего провести отпуск. Второе место поделили курорты Краснодарского края и Абхазии – 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для летнего отдыха Алтайский край и республика Алтай – 7%, — сообщили аналитики сервиса.

Крым, 46% Краснодарский край, 14% Абхазия, 14% Алтай, 7% Кавказские Минеральные Воды, 6% Северный Кавказ, 4% Башкирия, 4% Калининградская область, 2% Свердловская область, 2% Дагестан, 1% Десять самых лучших направлений для отдыха летом: *По результатам опроса соцсетях TVIL.RU