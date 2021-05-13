Крым — в топ-10 самых популярных регионов России этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выявил, какие регионы больше всего популярны у туристов для путешествий по стране этим летом.

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых «востребованных» регионов. Половина россиян отправится отдыхать на морское побережье в летнем сезоне. В пятёрку лидеров также вошли: Ленинградская область, Карелия и Ставрополье. Туристы всё чаще выбирают альтернативные направления отдыха, как походы по горам, треккинг, лечение минеральными водами, рыбалка, охота, отдых за городом, — отмечают эксперты сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.

Пятнадцать самых популярных регионов России на лето 2021:

1. Крым, 40%

2. Краснодарский край, 30%

3. Ленинградская область, 15%

4. Карелия, 13%

5. Ставропольский край, 12%

6. Ростовская область, 10%

7. Московская область, 9,5%

8. Калининградская область, 8,5%

9. Татарстан, 8%

10. Башкирия (Башкортостан), 7,5%

11. Тверская область, 7%

12. Воронежская область, 6,5%

13. Оренбургская область, 6%

14. Ярославская область, 5,5%

15. Волгоградская область, 4,5%