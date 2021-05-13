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Крым - в топ-10 самых популярных регионов России этим летом
фото: Yeskay1211 (pixabay.com)

Крым — в топ-10 самых популярных регионов России этим летом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 13.05.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выявил, какие регионы больше всего популярны у туристов для путешествий по стране этим летом.

Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых «востребованных» регионов. Половина россиян отправится отдыхать на морское побережье в летнем сезоне.  В пятёрку лидеров также вошли: Ленинградская область, Карелия и Ставрополье. Туристы всё чаще выбирают альтернативные направления отдыха, как походы по горам, треккинг, лечение минеральными водами, рыбалка, охота, отдых за городом, — отмечают эксперты сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.

Пятнадцать самых популярных регионов России на лето 2021:

1. Крым, 40%
2. Краснодарский край, 30%
3. Ленинградская область, 15%
4. Карелия, 13%
5. Ставропольский край, 12%
6. Ростовская область, 10%
7. Московская область, 9,5%
8. Калининградская область, 8,5%
9. Татарстан, 8%
10. Башкирия (Башкортостан), 7,5%
11. Тверская область, 7%
12. Воронежская область, 6,5%
13. Оренбургская область, 6%
14. Ярославская область, 5,5%
15. Волгоградская область, 4,5%

Крым - в топ-10 самых популярных регионов России этим летом

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