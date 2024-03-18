Крым — в топ-20 регионов по количеству участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства»

Республика Крым вошла в двадцатку лидеров по количеству зарегистрированных участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства». Свои силы решили попробовать 44 юных жителя региона. Ребята получат возможность пройти стажировку и зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны или пройти проектную мастерскую и вместе с наставником доработать свою идею, превратив ее в реальный проект в сфере туризма.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли. С 2021 года в проекте открыто молодежное направление для активных, талантливых, увлеченных молодых людей, делающих первые шаги в сфере туризма. Возраст участников – от 18 до 35 лет. В этом году почти 3,5 тысячи человек из 88 регионов России подали заявки на участие в молодежном направлении главного кадрового туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С 2021 года от Республики Крым заявки на молодежное направление главного туристического проекта страны «Мастера гостеприимства» подали заявки 69 человек, из них один стал финалистом.

Руководитель проекта «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что в новом сезоне для молодежи открыто участие в одном из двух треков: проектном, где ребята вместе с наставниками превращают свои в реальный проект в сфере туризма и трек стажировок, представляющий возможность зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны.

В проектном треке участники проходят тестирование на проверку базовых знаний о России, а также коммуникативной грамотности. После – презентуют свои идеи, направленные на туристическую привлекательность и развитие молодежного туризма в стране. Самые интересные отберут эксперты отрасли туризма – победители, наставники и эксперты проекта «Мастера гостеприимства». На протяжении трех недель профессионалы отрасли с молодежью будут дорабатывать и доводить до готовых проектов их авторские идеи. Финалисты не только попадут на крупнейшие молодежные фестивали, где им выпадет шанс защитить свои идеи и получить денежное вознаграждение, но и реализовать свой продукт при поддержке экспертов. Они найдут новые связи и партнеров, получат бесценный опыт от наставника и понимание, как реализовывать проекты.

Трек стажировок тоже пройдет в несколько этапов: помимо тестирования, участники трека должны решить кейс-задание в направлениях «Бизнес сектор индустрии гостеприимства» или «Сервис в индустрии гостеприимства» – смоделированную ситуацию, в которой нужно быстро определить проблему и найти пути решения. Также ребят ждет составление профессионального резюме и собеседование в видео формате. Работодатели отберут самых мотивированных участников и пригласят на 2-х уровневую стажировку. Первый этап стажировок – работа в региональных компаниях на линейных позициях сроком от месяца. При успешном прохождении этапа юные мастера получают приглашение поработать и зарекомендовать себя в федеральных компаниях.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Телеграм.